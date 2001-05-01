Антонян Седа Сандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1942
Дата смерти01.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1960
Дочь: Антонян Лаура Размиковна
Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович
Рождение ребёнка
04.01.1964
Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович
Рождение ребёнка
06.05.1967
Сын: Антонян Лерник Размикович
Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович
Рождение ребёнка
22.02.1975
Дочь: Антонян Лариса Размиковна
Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович
Смерть
01.05.2001