Антонян Седа Сандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонян Седа Сандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1942

Дата смерти

01.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1960

Дочь: Антонян Лаура Размиковна

Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович

Рождение ребёнка
04.01.1964

Сын: Антонян Лёва Размикович

Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович

Рождение ребёнка
06.05.1967

Сын: Антонян Лерник Размикович

Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович

Рождение ребёнка
22.02.1975

Дочь: Антонян Лариса Размиковна

Отец ребёнка: Антонян Размик Суренович

Смерть
01.05.2001
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