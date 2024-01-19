Козулин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти27.02.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1897
Отец: Козулин Григорий
Мать: Козулина Неизвестно
Род. в 1897 г., с. Козулино Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл.,русский, житель с. Артемьево Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. Крестьянин-единоличник.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ефросьнья Ивановна
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна
Ефросинья - 15 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1928
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна
Марфа -9 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1929
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна
Петр - 8 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1933
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна
Гавриил - 4 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1936
Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна
Георгий - 1 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Арест
20.11.1937
Арестован 20 ноября 1937 г. Книга памяти Читинской обл.
Осуждение
19.01.1938
Приговорен: Особым совещанием при НКВД СССР 19 января 1938 г., обв.: по ст. 58-1а, 58-10 УК РСФСР. Приговор: к ВМН. Расстрелян 27 февраля 1938 г. Реабилитирован 16 ноября 1989 г. прокуратурой Читинско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1938
Приговорен 19 января 1938 г. Особым Совещанием при НКВД СССР по ст. 58-1а, 58-10 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 27 февраля 1938 г. Реаб. 16 ноября 1989 г. прокуратурой Читинскои обл.