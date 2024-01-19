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Козулин Иван Григорьевич

Место рождения

Козулино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Козулин Григорий

Мать: Козулина Неизвестно

Козулино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Род. в 1897 г., с. Козулино Нерчинско-Заводского уезда Забайкальской обл.,русский, житель с. Артемьево Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. Крестьянин-единоличник.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ефросьнья Ивановна

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна

Ефросинья - 15 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1928

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна

Марфа -9 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1929

Сын: Козулин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна

Петр - 8 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1933

Сын: Козулин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна

Гавриил - 4 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Рождение ребёнка
Вычислено 1936

Сын: Козулин Георгий Иванович

Мать ребёнка: Козулина Пелагея Михайловна

Георгий - 1 БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Читинской обл.; Книга памяти Восточного Забайкалья
Арест
20.11.1937
Арестован 20 ноября 1937 г. Книга памяти Читинской обл.
Осуждение
19.01.1938
Приговорен: Особым совещанием при НКВД СССР 19 января 1938 г., обв.: по ст. 58-1а, 58-10 УК РСФСР. Приговор: к ВМН. Расстрелян 27 февраля 1938 г. Реабилитирован 16 ноября 1989 г. прокуратурой Читинско... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Пелагея Михайловна

Смерть
27.02.1938
Приговорен 19 января 1938 г. Особым Совещанием при НКВД СССР по ст. 58-1а, 58-10 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 27 февраля 1938 г. Реаб. 16 ноября 1989 г. прокуратурой Читинскои обл.
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