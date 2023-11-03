Выходцева Устинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева Устинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Мальцова Анна Григорьева

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Степанов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Выходцев Ефрем Григорьев

Отец ребёнка: Выходцев Григорий Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно
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