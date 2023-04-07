Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Осипович
Смерть
Неизвестно