Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1678 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1729

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Осипович

Смерть
Неизвестно
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