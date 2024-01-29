Шустов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.?

Отец: Шустов Алексей

Мать: Шустова Лидия

Рождение ребёнка
16.10.2001

Сын: Шустов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шустова Елена

Рождение ребёнка
02.07.2005

Дочь: Шустова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шустова Елена

Рождение ребёнка
01.04.2015

Дочь: Шустова Лада Дмитриевна

Мать ребёнка: Шустова Елена

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