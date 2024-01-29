Шустов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.?
Отец: Шустов Алексей
Мать: Шустова Лидия
Рождение ребёнка
16.10.2001
Сын: Шустов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шустова Елена
Рождение ребёнка
02.07.2005
Дочь: Шустова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шустова Елена
Рождение ребёнка
01.04.2015
Дочь: Шустова Лада Дмитриевна
Мать ребёнка: Шустова Елена