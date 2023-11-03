Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1917
Рождение ребёнка
10.05.1918
Дочь: Клавдия Трофимова
Отец ребёнка: Хавров Трофим Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1921
Дочь: Лидия Трофимовна
Отец ребёнка: Хавров Трофим Петрович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно