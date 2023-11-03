Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаврова (Бутяева) Анастасия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1917

Муж: Хавров Трофим Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1918

Дочь: Клавдия Трофимова

Отец ребёнка: Хавров Трофим Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1921

Дочь: Лидия Трофимовна

Отец ребёнка: Хавров Трофим Петрович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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