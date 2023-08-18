Пасынков Матвей Петров
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Пасынков Петр (Петрушка) Тихонов
Мать: не указана
дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1706