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Лахтина Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Лахтин Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Лахтин Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.05.1890

Сын: Лахтин Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лахтин Алексей? Григорьевич

Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич

Кузнецово, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лахтин Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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