Лахтина Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лахтин Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.05.1890
Сын: Лахтин Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лахтин Алексей? Григорьевич
Отец ребёнка: Лахтин Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно