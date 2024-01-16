Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Неронов Никанор Николаевич

Отец ребёнка: Неронов Николай Иванович

д. Алексеево
Рождение ребёнка
1859

Сын: Неронов Степан Николаевич

Отец ребёнка: Неронов Николай Иванович

д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Николай Иванович

д. Алексеево
Смерть
Неизвестно
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