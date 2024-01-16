Неронова Ирина Гурьяновна (Гурьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Неронов Никанор Николаевич
Отец ребёнка: Неронов Николай Иванович
д. Алексеево
Рождение ребёнка
1859
Сын: Неронов Степан Николаевич
Отец ребёнка: Неронов Николай Иванович
д. Алексеево
Бракосочетание
Неизвестно
д. Алексеево
Смерть
Неизвестно