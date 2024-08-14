Обыденнов Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1883
Верх-Нейвинская Воскресенская единоверческая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1902
Сын: Обыденнов Федор Александрович
Мать ребёнка: Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна
Смерть
Неизвестно