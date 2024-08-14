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Обыденнов Александр Гаврилович

Место рождения

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1883

Жена: Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна

Верх-Нейвинская Воскресенская единоверческая церковь
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Обыденнов Федор Александрович

Мать ребёнка: Обыденнова (Егорова) Феодосия Демидовна

Смерть
Неизвестно

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