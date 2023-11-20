Вейгур Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейгур Янис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1899

Дата смерти

28.05.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Данные из списка жителей Деменской волости 1936 года.
Рождение ребёнка
30.05.1930

Сын: Вейгур Янис

Мать ребёнка: Вейгур Соломея

Усадьба Эзерище; Демине; даугавпилс, Латвия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Артензия

Мать ребёнка: Вейгур Соломея

Рождение ребёнка
06.05.1933

Сын: Вейгур Зигфрид Эрнест

Мать ребёнка: Вейгур Соломея

Демене, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
Данные из списка жителей Деменской волости 1936 года.
Место жительства
1936
Эзериеши, Деменской волости.
Рождение ребёнка
20.11.1939

Сын: Вейгур Виктор

Мать ребёнка: Вейгур Соломея

Смерть
28.05.1940
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