Вейгур Янис
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1899
Дата смерти28.05.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Данные из списка жителей Деменской волости 1936 года.
Рождение ребёнка
30.05.1930
Сын: Вейгур Янис
Мать ребёнка: Вейгур Соломея
Усадьба Эзерище; Демине; даугавпилс, Латвия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Артензия
Мать ребёнка: Вейгур Соломея
Рождение ребёнка
06.05.1933
Мать ребёнка: Вейгур Соломея
Демене, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
Данные из списка жителей Деменской волости 1936 года.
Место жительства
1936
Даугавпилс, Daugavpils
Эзериеши, Деменской волости.
Рождение ребёнка
20.11.1939
Сын: Вейгур Виктор
Мать ребёнка: Вейгур Соломея
Смерть
28.05.1940