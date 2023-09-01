Михайлов Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1734

Отец: Михайлов Иван Михайлович

Мать: Михайлова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
После 1755

Сын: Михайлов Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Савелий Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Афанасий Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Устин Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Никифор Леонтьевич

Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
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