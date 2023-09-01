Михайлов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1734
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1734
Рождение ребёнка
После 1755
Сын: Михайлов Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Савелий Леонтьевич
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Афанасий Леонтьевич
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Устин Леонтьевич
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Никифор Леонтьевич
Мать ребёнка: Михайлова Евдокия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно