Фон-Бурмейстер (Брекель) Альхейт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон-Бурмейстер (Брекель) Альхейт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1567

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1565 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1567

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1606

Сын: Фон-Бурмейстер Кристофер

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Магнус Конрад

Рождение ребёнка
1610

Сын: Фон-Бурмейстер Юрген

Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Магнус Конрад

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон-Бурмейстер Магнус Конрад

Смерть
Неизвестно
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