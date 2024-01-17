Фон-Бурмейстер (Брекель) Альхейт
Место рожденияНе указано
Дата рождения1567
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1567
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1606
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Магнус Конрад
Рождение ребёнка
1610
Сын: Фон-Бурмейстер Юрген
Отец ребёнка: Фон-Бурмейстер Магнус Конрад
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно