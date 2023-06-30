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Кляйн Инна Владимировна
Кляйн Инна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1970
Пол
Женский
Отец
Осипук Владимир
Мать
Осипук (Вертеховская) Станислава Николаевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1970
Отец:
Осипук Владимир
Мать:
Осипук Станислава Николаевна
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