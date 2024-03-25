Мавлютова Раиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлютова Раиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлютов сын

Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавлютова Эсмира Ильдаровна

Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мавлютов Марсель Ильдарович

Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич

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