Мавлютова Раиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлютов сын
Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавлютова Эсмира Ильдаровна
Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлютов Марсель Ильдарович
Отец ребёнка: Мавлютов Ильдар Ханяфиевич
Бракосочетание
Неизвестно