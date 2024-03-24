Никитин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Сергей Максимович
Мать: Никитина Наталья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Никитин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Никитина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
08.11.1906
Мать ребёнка: Никитина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Никитина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
25.08.1927
Мать ребёнка: Никитина Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Анна Ермолаевна
Смерть
Неизвестно