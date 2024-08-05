Бутаков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутаков ?

Бутаков ?

Место рождения

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край

Дата рождения

До 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Арапова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Бутаков Прохор

Мать ребёнка: Бутакова (Арапова) Анна Степановна

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1765

Сын: Бутаков Аггей

Мать ребёнка: Бутакова (Арапова) Анна Степановна

Сагаи, Каменский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.