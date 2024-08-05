Бутаков ?
Место рождения
Дата рожденияДо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бутаков Прохор
Мать ребёнка: Бутакова (Арапова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Бутаков Аггей
Мать ребёнка: Бутакова (Арапова) Анна Степановна
Смерть
Неизвестно