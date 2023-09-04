Шешина Наталья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: Филатова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шешина дочь Васильевна
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шешина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шешина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно