Шешина Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешина Наталья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: Филатова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шешина дочь Васильевна

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шешина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шешин Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шешин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шешина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шешин Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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