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Рожкова Галина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1974

Дочь: Рожкова Вероника Геннадьевна

Отец ребёнка: Рожков Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1982

Дочь: Корнилова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Рожков Геннадий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Геннадий Федорович

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