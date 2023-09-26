Рожкова Галина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1974
Дочь: Рожкова Вероника Геннадьевна
Отец ребёнка: Рожков Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1982
Дочь: Корнилова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Рожков Геннадий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно