Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвгения Константиновна

Евгения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1881 по 1885

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Котенко Вера Ивановна

Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1911

Сын: Котенко Валентин Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1913

Сын: Котенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич

Лиепая, Liepāja
Смерть
1918
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.