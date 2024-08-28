Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1881 по 1885
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Котенко Вера Ивановна
Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Котенко Валентин Иванович
Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Котенко Иван Зиновьевич
Смерть
1918
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область