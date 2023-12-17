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Pedaste (Laande) Marje
Pedaste (Laande) Marje
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Laande Rudolf
1950 г.р.
Мать
Laande Mare
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Laande Rudolf
Мать:
Laande Mare
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