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Тит

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: Акилина

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно
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