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Древо
Место рождения
Ладвозеро
, Костомукшский, Республика Карелия
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Акилина
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать:
Акилина
Ладвозеро
, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно
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