Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Насир Абдулгалиич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ганеев Абдулгали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафикова Фатьма Насировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бектемирова-Биктимирова Мушфига Насировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акчурина Джавяр Насировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1933
Жуковский, Жуковский, Московская область