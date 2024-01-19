Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Насир Абдулгалиич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеев-Ганиев-Ямбулатов Насир Абдулгалиич

Место рождения

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганеев Абдулгали

Мать: не указана

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафикова Фатьма Насировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бектемирова-Биктимирова Мушфига Насировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акчурина Джавяр Насировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1933
Жуковский, Жуковский, Московская область
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