Володарская Марфа Силовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володарская Марфа Силовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Володарский Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Володарский Леонтий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володарский Леонтий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1931
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