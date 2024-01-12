Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1661
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1665
Дочь: Ирина (или Марина) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1677
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1677
Сын: Терентий Иванович ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1722