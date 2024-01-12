Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1661

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1665

Дочь: Ирина (или Марина) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1677

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1677

Сын: Терентий Иванович ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1722
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