Аникин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАникин Александр Андреевич

Аникин Александр Андреевич

avatar

Место рождения

Село Николаевка

Дата рождения

01.12.1917

Дата смерти

07.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917

Отец: Аникин Андрей

Мать: ?

Село Николаевка
Рождение ребёнка
09.12.1947

Сын: Аникин Валерий Александрович

Мать ребёнка: Аникина Зоя Васильевна

Село Николаевка
Смерть
07.09.2006
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close