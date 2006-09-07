Аникин Александр Андреевич
Место рожденияСело Николаевка
Дата рождения01.12.1917
Дата смерти07.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1917
Отец: Аникин Андрей
Мать: ?
Село Николаевка
Рождение ребёнка
09.12.1947
Сын: Аникин Валерий Александрович
Мать ребёнка: Аникина Зоя Васильевна
Село Николаевка
Смерть
07.09.2006
Похороны
Неизвестно
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область