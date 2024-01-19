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Варваржецкий Павел Феодоров

Место рождения

Степановка, Житомирська область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Варваржецкий Виктор Павлов

Мать ребёнка: Варваржецкая Антонина Никифорова

Степановка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Варваржецкий Адам Павлов

Мать ребёнка: Варваржецкая Антонина Никифорова

Степановка, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варваржецкая Антонина Никифорова

Смерть
Неизвестно
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