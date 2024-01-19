Варваржецкий Павел Феодоров
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Варваржецкий Виктор Павлов
Мать ребёнка: Варваржецкая Антонина Никифорова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Варваржецкая Антонина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно