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(Кривошапко) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1934

Дата смерти

25.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1934

Отец: Кривошапко Сергей

Мать: Марья

Смерть
25.01.2013
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