Малыгина (Вавилов) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вавилов Леонид
Мать: Вавилова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2017