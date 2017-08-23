Малыгина (Вавилов) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Вавилов) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.08.2017

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вавилов Леонид

Мать: Вавилова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2017
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