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Якименко Владимир Васильевич

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Место рождения

Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

05.01.1932

Дата смерти

12.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932

Отец: Якименко Василий

Мать: Якименко Марфа

Береславка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна

Рождение ребёнка
06.01.1972

Сын: Якименко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
12.06.2000

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