Якименко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1932
Дата смерти12.06.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932
Отец: Якименко Василий
Мать: Якименко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна
Рождение ребёнка
06.01.1972
Сын: Якименко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Якименко (Иванникова) Любовь Афанасьевна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
12.06.2000