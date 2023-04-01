(Левкина) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: Левкин Петр Иванович
Мать: Левкина Елена Неизвестно
Надо уточнять дату и место рождения.
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1943
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Необходимо заполнить все пункты.
Смерть
Около 2007
Надо уточнять дату смерти и кладбище, где захоронена.