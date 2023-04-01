(Левкина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Левкина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Между 1938 и 1943 г.р.

Добавил:

ЮТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Левкин Петр Иванович

Мать: Левкина Елена Неизвестно

Надо уточнять дату и место рождения.
Рождение ребёнка
Между 1938 и 1943

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Необходимо заполнить все пункты.
Смерть
Около 2007
Москва, город федерального значения Москва
Надо уточнять дату смерти и кладбище, где захоронена.
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