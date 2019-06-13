Шарифуллин Ирек
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти13.06.2019
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Шарифуллин Валиахмет
Мать: Кузюрова Фатимя
Рождение ребёнка
03.02.1963
Рождение ребёнка
12.06.1966
Рождение ребёнка
26.03.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифуллина Сания
Смерть
13.06.2019