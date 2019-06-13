Шарифуллин Ирек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарифуллин Ирек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

13.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шарифуллин Валиахмет

Мать: Кузюрова Фатимя

Рождение ребёнка
03.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Сания

Рождение ребёнка
12.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Сания

Рождение ребёнка
26.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифуллина Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифуллина Сания

Смерть
13.06.2019
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