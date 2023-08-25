Колот Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Андрей

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Григорий Иванович

Мать ребёнка: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
Неизвестно
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