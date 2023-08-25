Колот Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колот Андрей
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
Неизвестно