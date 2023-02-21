Иван Абрамов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Абрам Васильев
Мать: Аграфена Максимова
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Смерть
1838