Иван Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Абрамов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1771 г.р.

Дети

Около 1794 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Абрам Васильев

Мать: Аграфена Максимова

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Смерть
1838
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