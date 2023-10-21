Едрёнкин или Маркелов Пётр Маркелович
Место рожденияАничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Вычислено 1812
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1833
Сын: Едрёнкин -Маркелов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Мария Петровна
Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния