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Едрёнкин или Маркелов Пётр Маркелович

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Место рождения

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Едрёнкин Или Едрёнов Маркел Федорович

Мать: Степанида Степановна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Едрёнкин Семеон Петрович

Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1833

Сын: Едрёнкин -Маркелов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едрёнкин Филипп Петрович

Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горлова Мария Петровна

Мать ребёнка: Едрёнкина Варвара Ивановна

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Едрёнкина Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
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