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Кайнарян Кристина Анатольевна
Кайнарян Кристина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.11.1999
Пол
Женский
Отец
Кайнарян Анатолий Георгиевич
1972 г.р.
Мать
Грицкан Марина Ильинична
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1999
Отец:
Кайнарян Анатолий Георгиевич
Мать:
Грицкан Марина Ильинична
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