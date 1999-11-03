Кайнарян Кристина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнарян Кристина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1999

Отец: Кайнарян Анатолий Георгиевич

Мать: Грицкан Марина Ильинична

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