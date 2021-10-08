Шатанова Алиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатанова Алиса Алексеевна

Шатанова Алиса Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2021

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2021

Отец: Шатанов Алексей Вадимович

Мать: Шатанова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close