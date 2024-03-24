Разумкова (Краснова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923
Отец: Краснов Андрей
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Разумкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Разумкова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1959
Дочь: Чебыкина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Разумков Александр Иванович
Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно