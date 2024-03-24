Разумкова (Краснова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумкова (Краснова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: Краснов Андрей

Мать: Краснова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Разумков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Разумкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Разумков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Разумкова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1959

Дочь: Чебыкина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Разумков Александр Иванович

Отец ребёнка: Разумков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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