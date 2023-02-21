Ершов Антон Вуколов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Антон Вуколов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1872

Жена: Ершова Акилина Дмитриева

Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Данилкина Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Ершова Акилина Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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