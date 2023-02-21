Ершов Антон Вуколов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1872
Жена: Ершова Акилина Дмитриева
Зубрилово, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Данилкина Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Ершова Акилина Дмитриева
Смерть
Неизвестно