Герейханов Аслан Омарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1958
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1958
Отец: Герейханов Омар
Мать: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
07.04.1988
Сын: Герейханов Руслан Асланович
Мать ребёнка: Герейханова Мапери Алдерхановна
Рождение ребёнка
07.04.1988
Сын: Герейханов +79265342005 Асланович
Мать ребёнка: Герейханова Мапери Алдерхановна
Саратов, город Саратов, Саратовская область