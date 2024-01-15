Ермоленко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Аккелина Павловна
Мать ребёнка: Ермоленко Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермоленко Анна Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно