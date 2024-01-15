Ермоленко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Аккелина Павловна

Мать ребёнка: Ермоленко Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Анна Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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