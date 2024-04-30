Плотников Алексей Николаевич
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения29.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880
Воскресенская церковь. Восприемники: балахнинский мещанин Василий Михайлович Рукавишников и мещанская дочь Анастасия Петровна Долгополова (ЦАНО, ф.570, оп.3, д.109, л.93об-94). | Плотниковы и Полтанов... Показать все
Смерть
Неизвестно