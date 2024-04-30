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Плотников Алексей Николаевич

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

29.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1880

Отец: Плотников Николай Алексеевич

Мать: Плотникова Дарья Николаевна

Воскресенская церковь. Восприемники: балахнинский мещанин Василий Михайлович Рукавишников и мещанская дочь Анастасия Петровна Долгополова (ЦАНО, ф.570, оп.3, д.109, л.93об-94). | Плотниковы и Полтанов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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