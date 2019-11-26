Захаренко (Петроченко) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко (Петроченко) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1953

Дата смерти

26.11.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1953

Отец: Петроченко Сергей Мефёдович

Мать: Петроченко Анастасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.02.1983

Дочь: Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Захаренко Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Захаренко Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренко Виктор Григорьевич

Смерть
26.11.2019
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