Захаренко (Петроченко) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1953
Дата смерти26.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1953
Рождение ребёнка
04.02.1983
Дочь: Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Захаренко Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Захаренко Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2019
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