Зайка Герасим Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайка Герасим Пантелеевич

Зайка Герасим Пантелеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайка Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Зайко Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трофимчук Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Калекова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Зайко Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайко Павел Герасимович

Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайка Евдакия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
с.Буссевка, Спасский район, Приморский край, Дальний Восток, Россия
переехали из Украины, но пораздельно
Смерть
Неизвестно
Умер рано
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close