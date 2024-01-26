Зайка Герасим Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайка Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1905
Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трофимчук Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Калекова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
28.10.1912
Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайка Евдакия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайка Евдакия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
с.Буссевка, Спасский район, Приморский край, Дальний Восток, Россия
переехали из Украины, но пораздельно
Смерть
Неизвестно
Умер рано