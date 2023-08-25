Митронькин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митронькин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938

Отец: Митронькин Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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