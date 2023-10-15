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Исакова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930

Отец: Исаков Трофим

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
14.10.1960

Дочь: Ветошкина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Ветошкин Вячеслав Тимофеевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.02.?

Дочь: Ветошкина Любовь Вячеславовна

Отец ребёнка: Ветошкин Вячеслав Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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