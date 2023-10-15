Исакова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1930
Отец: Исаков Трофим
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
14.10.1960
Дочь: Ветошкина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Ветошкин Вячеслав Тимофеевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.02.?
Дочь: Ветошкина Любовь Вячеславовна
Отец ребёнка: Ветошкин Вячеслав Тимофеевич
Смерть
Неизвестно