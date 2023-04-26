Рыбинцева Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбинцева Анастасия Никитина

Рыбинцева Анастасия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.

Сын: Рыбинцев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ф135 оп78 д1083 1903г Спасский собор Запись 277 Анатолий родился 17.10.1903/крещен 17.10.1903 Пятигорский купец Алексей Георгиевич Рыбенцев и Анастасия Никитична Восприемники: Пятигорский купец Иван... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич

ф135 оп78 д1085 1905 Спасский собор запись №184 Ольга Родилась 03.07/крещена 08.07 Пятигорский куп. сын Алексей Георгиевич Рыбинцев и Анастасия Никитична Восприемники: Пятигорский куп. сын Николай Ге... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1908 ст.

Сын: Рыбинцев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич

ф135 оп78 д1088 1908г. Спасский собор запись 11 Евгений рожден 6 января/крещен 18 января Сын пятигорского купца Алексей Георгиев Рыбинцев и Анастасия Никитина Восприемники: сын пятигорского купца Миха... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинцев Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close