Рыбинцева Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1903 ст.
Сын: Рыбинцев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
ф135 оп78 д1083 1903г Спасский собор Запись 277 Анатолий родился 17.10.1903/крещен 17.10.1903 Пятигорский купец Алексей Георгиевич Рыбенцев и Анастасия Никитична Восприемники: Пятигорский купец Иван... Показать все
Рождение ребёнка
03.07.1905 ст.
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич
ф135 оп78 д1085 1905 Спасский собор запись №184 Ольга Родилась 03.07/крещена 08.07 Пятигорский куп. сын Алексей Георгиевич Рыбинцев и Анастасия Никитична Восприемники: Пятигорский куп. сын Николай Ге... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1908 ст.
Сын: Рыбинцев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич
ф135 оп78 д1088 1908г. Спасский собор запись 11 Евгений рожден 6 января/крещен 18 января Сын пятигорского купца Алексей Георгиев Рыбинцев и Анастасия Никитина Восприемники: сын пятигорского купца Миха... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Рыбинцев Алексей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно