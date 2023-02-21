Кадочников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадочников Александр

Кадочников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Кадочников Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1677

Сын: Кадочников Кирило Александрович

Мать ребёнка: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1685

Сын: Кадочников Фадей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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