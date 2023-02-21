Кадочников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Кадочников Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1677
Сын: Кадочников Кирило Александрович
Мать ребёнка: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Рождение ребёнка
1685
Сын: Кадочников Фадей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Книга переписная, окл��дная, посадских людей г. Кунгура, разночинцев, русских государственных черносошных, архиерейских, ясачных (т��тары, мари) крестьян и монастырских вкладчиков Кунгурского уезда, 1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно