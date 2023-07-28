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Laane (Lane) Kusta
Laane (Lane) Kusta
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Древо
Место рождения
Makke, Linnamäe
Дата рождения
24.04.1867
Пол
Мужской
Отец
Laane Tori Hindrik
1838 г.р.
Мать
Laane (Matteus) Mari
1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867
Отец:
Laane Tori Hindrik
Мать:
Laane Mari
Makke, Linnamäe
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