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Laane (Lane) Kusta

Место рождения

Makke, Linnamäe

Дата рождения

24.04.1867

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1867

Отец: Laane Tori Hindrik

Мать: Laane Mari

Makke, Linnamäe
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