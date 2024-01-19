Задумкина (Воробьева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задумкина (Воробьева) Анна Ивановна

Место рождения

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.01.1881 ст.

Муж: Задумкин Николай Иванович

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
поручителями по жениху были: Турундаевской волости деревьни Ельцына крестьяне Алекасндр Александрович Задумкин и Иван Васильевич Маничев. по невесте: Турундаевской волости деревни Ерилова крестьянин П... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.

Дочь: Задумкина Августа Николаевна

Отец ребёнка: Задумкин Николай Иванович

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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